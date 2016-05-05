Битва за финал Лиги Европы: анонс матча "Севилья" — "Шахтер"

В четверг, 5 мая, в Испании состоится второй матч между местной "Севильей" и донецким "Шахтером" за право выхода в финал Лиги Европы.

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что игра пройдет в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" (начало запланировано на 22:05), следить за ней будет арбитр из Нидерландов Бьорн Кейперс.

"В первом матче получилась вполне справедливая ничья — 2:2, которая намного выгоднее испанцам, ведь теперь "Шахтеру" нужно либо побеждать, либо играть вничью, но не менее чем с двумя забитыми мячами", — отметили журналисты.

По их словам, "горнякам" необходимо будет атаковать, при том, что "Севилья" прекрасно чувствует себя в контратакующей игре.

Ориентировочные составы:

"Севилья": Сория — Коке, Рами, Каррису, Эскудеро — Н'Зонзи, Крыховяк — Витоло, Банега, Коноплянка — Гамейро;

"Шахтер": Пятов, Срна, Ракицкий, Кучер, Исмаили — Степаненко, Малышев — Марлос, Тайсон, Коваленко — Феррейра;

Травмированные: Крон-Дели, Рейес — Азеведо;

Под вопросом: Срна, Гладкий, Дентиньо;

Дисквалифицированные: Фред.

Напомним, ранее на территории Львова состоялся первый матч 1/2 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Севильей". Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов можно здесь.