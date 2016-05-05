Лига Европы: "Шахтер" в полуфинале проиграл "Севилье", видео голов

В четверг, 5 мая, в Испании состоялся ответный матч полуфинала Лиги Европы между "Севильей" и донецким "Шахтером". Подопечные Мирчи Луческу уступили со счетом 1:3 и выбыли из турнира.

Испанцы открыли счет уже на 9-й минуте. Гости ошиблись при обработке мяча на своей половине поля, что привело к голевой атаке "Севильи". Гамейро убежал один на один по месту правого форварда и уверенно отправил мяч в дальний угол ворот, сообщает Football.ua.

На 44-й минуте гостям удалось сравнять счет. Марлос приблизился к чужой штрафной по центру, после чего передачей низом у чужой штрафной вывел один на один Эдуардо, а тот уверенным ударом отправил мяч в угол ворот.

Во втором тайме хозяева снова вышли вперед. На 47-й минуте Крыховяк передачей низом нашел в чужой штрафной Гамейро, а тот ушел от Тараса Степаненко с Андреем Пятовым и закатил мяч в сетку.

На 59-й минуте испанцы забили третий мяч. Мариано приблизился к штрафной "Шахтера" по правому флангу атаки, после чего исполнил классный удар в дальний угол ворот Пятова.

"Севилья": Давид Сориа, Адил Рами, Коке Андухар, Мариано, Бенуа Тремулинас (Серхио Эскудеро, '74), Виктор Витоло, Кевин Гамейро (Висенте Иборра, '82), Гжегож Крыховяк, Даниэль Каррису, Эвер Банега (Себастьян Кристофоро, '89), Стивен Н'Зонзи

"Шахтер": Андрей Пятов, Александр Кучер, Исмаили, Максим Малышев, Ярослав Ракицкий, Тайсон (Бернард, '76), Виктор Коваленко, Дарио Срна, Эдуардо Да Силва (Дентиньо, '84), Тарас Степаненко, Ромеро Марлос (Веллингтон Нем, '84)



Голы: Кевин Гамейро, 9, 47, Мариано, 59 — Эдуардо Да Силва, 44.

Предупреждения: Эвер Банега, 30. Виктор Витоло, 87. — Ромеро Марлос, 12. Ярослав Ракицкий, 15. Александр Кучер, 20. Эдуардо Да Силва, 61. Дарио Срна, 48. Тарас Степаненко, 76. Исмаили, 90.

Отметим, что во второй полуфинальной паре английский "Ливерпуль" победил испанский "Вильярреал" со счетом 3:0 и теперь в финале ЛЕ встретится с "Севильей".

Напомним, первый матч матч 1/2 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Севильей"состоялся во Львове. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов можно здесь.

Видео: Oskar19i™.