Штраф в 50 тысяч и три матча дисквалификации. ФФУ определилась с наказанием для Ярмоленко

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение о наказании для нападающего киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко в виде трехматчевой дисквалификации.

Об этом идет речь в сообщении на пресс-службы "Динамо".

Также отмечается, что Ярмоленко должен уплатить денежный штраф в размере 50 тыс. грн.

Отметим, что Ярмоленко наказан за инцидент в матче "Шахтер" — "Динамо". Андрей в неигровом эпизоде ударил оппонента Тараса Степаненко и был удален с поля.

Напомним, ранее главный тренер национальной сборной Михаил Фоменко заявил, что опасается конфликта Ярмоленко и Степаненко в сборной.

Фото: ФК "Динамо" (Киев).