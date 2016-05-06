Штраф в 50 тысяч и три матча дисквалификации. ФФУ определилась с наказанием для Ярмоленко

Ярмоленко наказан за инцидент в матче "Шахтер" — "Динамо".
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение о наказании для нападающего киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко в виде трехматчевой дисквалификации.
Об этом идет речь в сообщении на пресс-службы "Динамо".
Также отмечается, что Ярмоленко должен уплатить денежный штраф в размере 50 тыс. грн.
Отметим, что Ярмоленко наказан за инцидент в матче "Шахтер" — "Динамо". Андрей в неигровом эпизоде ударил оппонента Тараса Степаненко и был удален с поля.
Напомним, ранее главный тренер национальной сборной Михаил Фоменко заявил, что опасается конфликта Ярмоленко и Степаненко в сборной.
Фото: ФК "Динамо" (Киев).