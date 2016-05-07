В Луцке "Днепр" победил "Волынь", видео голов

В субботу, 7 мая, в Луцке в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги состоялся матч между местной "Волынью" и днепропетровским "Днепром", который завершился со счетом 2:3.

Об этом пишет football.ua.

В то же время издание уточнило, что игра проходила на стадионе "Авангард".

"Первый в противостоянии гол забили хозяева пол, однако позже гости отыгрались и вырвались вперед", — отметили журналисты.

Видео гола Жунича

Видео гола Руиса

Видео гола Безуса

Видео гола Матеуса

Видео гола Горопевшека

"Волынь" — "Днепр" 2:3

Голы: Жунич, 37, Горопевшек, 81 — Руис, 49, Безус, 65, Матеус, 77 (с пенальти)

"Волынь": Шуст, Гуменюк (Петров, 46), Жунич, Шабанов, Полевой, Богданов, Кравченко, Горопевшек (Логинов, 88), Мемешев, Герасимюк, Хомченко (Дудик, 72);

"Днепр": Лаштувка, Адамюк, Сваток, Чигринский, Федецкий, Политыло (Безус, 46), Ротань, Руис, Шахов, Бруно Гама (Лучкевич, 62), Матеус (Эдмар, 78);

Предупреждения: Горопевшек, Полевой — Шахов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги состоялся матч между местным "Черноморцем" и харьковским "Металлистом", который завершился со счетом 0:1. Видео гола можно посмотреть здесь.

Видео: ТСН ПРОСПОРТ