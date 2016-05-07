В Луцке "Днепр" победил "Волынь", видео голов

Игра состоялась на стадионе "Авангард", первыми ворота соперника поразили хозяева поля.
В субботу, 7 мая, в Луцке в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги состоялся матч между местной "Волынью" и днепропетровским "Днепром", который завершился со счетом 2:3.
Об этом пишет football.ua.
В то же время издание уточнило, что игра проходила на стадионе "Авангард".
"Первый в противостоянии гол забили хозяева пол, однако позже гости отыгрались и вырвались вперед", — отметили журналисты.
Видео гола Жунича
Видео гола Руиса
Видео гола Безуса
Видео гола Матеуса
Видео гола Горопевшека
"Волынь" — "Днепр" 2:3
Голы: Жунич, 37, Горопевшек, 81 — Руис, 49, Безус, 65, Матеус, 77 (с пенальти)
"Волынь": Шуст, Гуменюк (Петров, 46), Жунич, Шабанов, Полевой, Богданов, Кравченко, Горопевшек (Логинов, 88), Мемешев, Герасимюк, Хомченко (Дудик, 72);
"Днепр": Лаштувка, Адамюк, Сваток, Чигринский, Федецкий, Политыло (Безус, 46), Ротань, Руис, Шахов, Бруно Гама (Лучкевич, 62), Матеус (Эдмар, 78);
Предупреждения: Горопевшек, Полевой — Шахов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги состоялся матч между местным "Черноморцем" и харьковским "Металлистом", который завершился со счетом 0:1. Видео гола можно посмотреть здесь.
Видео: ТСН ПРОСПОРТ