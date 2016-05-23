Экс-нападающий "Шахтера" подписал контракт с "Динамо"

28-летний нападающий Александр Гладкий подписал контракт с чемпионом Украины киевским "Динамо".

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы "Динамо".

Отмечается, что соглашение рассчитано на три года и вступает в действие с 1 июля 2016 года.

Гладкий родился 24 августа 1987 года. В чемпионате Украины выступал за клубы "Металлист", ФК "Харьков", "Шахтер", "Днепр", "Карпаты". В составе национальной сборной Украины провел 11 матчей, забил 1 мяч.

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий Евгений Селезнев стал игроком "Шахтера".

Фото: ФК "Динамо" (Киев).