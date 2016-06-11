Дешам о победе сборной Франции: мы запросто могли проиграть, румынам терять было нечего

10 июня, поздно вечером в группе А был сыгран стартовый матч Евро-2016 между сборными Франции и Румынии, который завершился победой хозяев — 2:1. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ход игры.

"Побеждать всегда хорошо. Со сборной Румынии не так легко играть, и мы знали об этом. Они хорошо защищались. У нас были моменты, но и мы позволили им создать возможности для взятия ворот.

У нас были небольшие проблемы, но в концовке добились своего. Мы играли на победу. В концовке на поле были четыре игрока атакующего плана. Стартовые матчи никогда не бывают легкими.

Это был сложный поединок, и таким для нас его сделала Румыния. Матч открытия немного похож на финал, поэтому, возможно, мы действовали немного скованно. Но мы выгрызли эту победу. Выпустили четырех форвардов, и в итоге Димитри Пайе забил великолепный гол.

Конечно, далеко не все было идеально. Румыния показала хорошую организацию игры и создала нам много проблем. Тем не менее очень важно, что мы стартовали с победы.

Пайе сегодня решил исход матча. Это атакующий игрок, который в то же время много работает на команду. Очень легко, когда ты можешь вот так зарядить в верхний угол ворот — это решает многие проблемы!

Матч получился очень эмоциональным. Церемония открытия, первая игра... Наверное, мы заплатили за это, но хорошо, что невысокую цену. Не хочу об этом говорить, но мы запросто могли проиграть. Румынам терять было нечего.

Вокруг сборной Франции большой ажиотаж, игроки ощущают его. Тем не менее у футболистов есть обязанности. Чисто психологически нелегко справляться с таким вниманием, но мы получили награду за старания. Это придаст нам еще больше уверенности и спокойствия", — цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

Смотрите на "Главреде": Знаменитый канкан, выступление Дэвида Гетты. Как во Франции открыли Евро-2016, опубликованы фото и видео.