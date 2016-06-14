УЕФА условно дисквалифицировал сборную России до конца Евро-2016

Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) назначил Российскому Футбольному Союзу (РФС) наказание в виде отложенной дисквалификации сборной России с Евро-2016, в связи с беспорядками в Марселе на матче со сборной Англии.

Решение об отложенной дисквалификации будет действовать до конца чемпионата Европы 2016 года, сообщает Meduza.

"Сборная России будет снята с чемпионата Европы (Евро-2016) по футболу в случае, если такие беспорядки повторятся на стадионах во время оставшихся матчей команды на турнире. На РФС также наложен штраф в размере 150 тыс. евро", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 июня в Марселе российские болельщики после матча сборных России и Англии пробралась в сектор стадиона с английскими фанатами и устроила драку.

На групповом этапе чемпионата Европы российской команде предстоит провести еще два матча — против Словакии и Уэльса. Со словаками россияне сыграют 15 июня в Лилле.

14 июня по пути в Лилль французская полиция задержала автобус с российскими болельщиками. Часть из них решено депортировать в связи с угрозой беспорядков на матче России со Словакией.

Председатель Общероссийского общественного движения болельщиков Александр Шпрыгин утверждает, что никто из фанатов, находившихся в автобусе, не совершал никаких правонарушений.