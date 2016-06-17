Российских легкоатлетов окончательно отстранили от Олимпиады в Рио из-за допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не сняла дисквалификацию со Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Это решение означает фактический запрет на участие российских легкоатлетов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

При этом, как пишет в "Твиттер" журналист BBC Sport Дэн Роан, на следующей неделе МОК предложит компромисс, по которому спортсмены, продемонстрировавшие свою непричастность к употреблению допинга, смогут соревноваться в Рио.

Ранее МОК анонсировал, что проведет совещание по поводу допинга, где поднимет вопрос о судьбе "чистых" атлетов.

IAAF ввело санкции в отношении ВФЛА в ноябре 2015 года на неопределенный срок, после того как Всемирное антидопинговое агентство в своем докладе обвинило Россию в систематическом и массовом нарушении анти-допинговых норм.

Россия перед сегодняшним заседанием просила, чтобы ВФЛА восстановили в IAAF и легкоатлеты, таким образом, получили право выступить на Олимпиаде.

Москва ранее заявила, что в случае продления дисквалификации будет обращаться к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой допустить до Игр "чистых" спортсменов.

Напомним, ранее брат Немцова потроллил сомнительные достижения России в спорте.