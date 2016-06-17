Беспорядки на Евро-2016. Хорватские ультрас едва не подорвали работника стадиона, опубликовано видео

Одна петарда взорвалась прямо под ногами у сотрудника стадиона.
На Евро-2016 матч сборных Чехии и Хорватии был прерван в конце второго тайма после того, как на поле полетели файеры с трибуны хорватских болельщиков.
Одна петарда взорвалась прямо под ногами у сотрудника стадиона, а на секторе хорватских болельщиков завязалась драка, отмечают "Українські новини".
Встреча была остановлена и арбитр матча Клаттенбург отправился на консультацию с делегатом УЕФА. Через некоторое время игра возобновилась. При этом на секторе хорватских болельщиков шла драка.
А все было так хорошо... но хрватам захотелось добавить перца в игру в Сент-Этьене #EURO2016 #CZE #CRO pic.twitter.com/SEQnKCxzcU— Sportbox (@Football_SB) 17 июня 2016 г.
Напомним, ранее сообщалось, что сборная Чехии отыграла два мяча в матче с хорватами.
Видео: streamable.