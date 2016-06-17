Беспорядки на Евро-2016. Хорватские ультрас едва не подорвали работника стадиона, опубликовано видео

На Евро-2016 матч сборных Чехии и Хорватии был прерван в конце второго тайма после того, как на поле полетели файеры с трибуны хорватских болельщиков.

Одна петарда взорвалась прямо под ногами у сотрудника стадиона, а на секторе хорватских болельщиков завязалась драка, отмечают "Українські новини".

Встреча была остановлена и арбитр матча Клаттенбург отправился на консультацию с делегатом УЕФА. Через некоторое время игра возобновилась. При этом на секторе хорватских болельщиков шла драка.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Чехии отыграла два мяча в матче с хорватами.

Видео: streamable.