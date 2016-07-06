Суд дал Месси почти два года тюрьмы за неуплату налогов

Суд признал лидера атаки испанской "Барселоны" Лионеля Месси виновным в неуплате налогов и приговорил к 21 месяцу тюрьмы.

Об этом говорится в заявлении суда Барселоны, сообщает Reuters.

К аналогичному тюремному сроку по тем же трем пунктам обвинения приговорен и Хорхе Месси, отец футболиста. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Испании.

Согласно испанскому законодательству, тюремные сроки менее двух лет могут быть переведены в разряд испытательных, поэтому отец и сын Месси, скорее всего, избегут тюрьмы.

Суд также обязал Месси-сына выплатить штраф в размере около 2 млн евро, а его отца — 1,5 млн.

Напомним, в 2013 году Лионеля и его отца Хорхе Месси обвинили в неуплате налогов на сумму 4,1 млн евро в период с 2006 по 2009 годы.

Кроме того, звезда обвинялась в уклонении от уплаты налогов при заключении рекламных контрактов. При этом Месси уже заплатил налоговой Испании 10 млн евро, чтобы с него и отца сняли обвинения.