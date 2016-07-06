Сборная Португалии уверенно победила валлийцев и вышла в финал Евро-2016, опубликованы фото и видео

В среду, 6 июля, на Евро-2016 был сыгран первый полуфинал между сборными Португалии и Уэльса. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу португальцев.

Мячи были забиты во втором тайме. На 50-й минуте разыграли угловой португальцы на левом фланге, после чего подача была исполнена в центр на линию вратарской, где Роналду ударом головой замкнул этот пас.

А через три минуты счет стал 2:0. Толком не получился удар низом из-за пределов штрафной у Роналду, но в результате получил пас на Нани, а тот уже в падении переправил мяч в цель.

Португалия — Уэльс 2:0

Голы: Роналду, 50, Нани, 53

Португалия: Патрисиу — Седрик, Алвеш, Фонте, Геррейру — Мариу, Данило Перейра, Адриен (Моутиньо, 79) — Ренату Санчес (Андре Гомеш, 74) — Нани (Куарежма, 86), Роналду

Уэльс: Хеннесси — Гантер, Честер, Коллинз (Джонатан Уильямс, 66), Эшли Уильямс, Тэйлор — Аллен, Ледли (Вокс, 58), Кинг — Робсон-Кану (Черч, 63), Бэйл

Предупреждения: Алвеш, Роналду — Аллен, Честер, Бэйл

Напомним, 3 июля, на Евро-2016 был сыгран последний четвертьфинал между сборными Франции и Исландии, который завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев турнира.

Ранее сообщалось, что сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО.

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