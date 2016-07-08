Дешам о победе сборной Франции: Мы в финале, и судьба трофея в наших руках

После победы сборной Франции над командой Германии в полуфинале Чемпионата Европы по футболу — 2:0, главный тренер "петухов" Дидье Дешам заявил, что гордится своими футболистами.

"Я участвовал в финалах как игрок. Теперь я очень горд как тренер, горд своими футболистами. Нет, я тоже счастлив персонально, но все равно главная заслуга принадлежит игрокам. Для меня самым большим поводом для гордости была возможность носить футболку сборной. Для игрока не может быть большей чести. Возможно, не для всех футболистов это так, но теперь они хорошо знают, что могут подарить людям, надевая эту футболку, — цитирует французского тренера официальный сайт УЕФА.

"У нас не было легких матчей. Германия — сильнейшая команда, с которой мы встречались на турнире. Но мы сделали то, что нам было нужно. Юго Льорис сыграл просто великолепно, он был ключевой фигурой сегодня. Игроки сборной Германии очень техничные, они отлично перемещают мяч, и даже без ряда важных исполнителей это очень опытная команда. У нас в составе было несколько футболистов всего лишь с парочкой матчей за сборную, но они сыграли в полную силу, и я очень рад этому как тренер", — подчеркнул Дешам.

"Мы уже вошли в историю. Франция очень долго не побеждала Германию, но сегодня это не имело никакого значения. Мы в финале, и судьба трофея в наших руках. Я рад за игроков. Это был тяжелейший матч против команды, которая заставляла нас терпеть, но мы терпели вместе. Когда ты видишь страсть и огонь на трибунах... У этой команды есть все, чтобы быть любимой", — считает главный тренер.

По его словам, эмоции просто великолепные: "Нам пришлось потерпеть, но мы не сдавались, и это меня очень радует. Сегодня игроки переписали историю, выбив Германию из турнира. Мы не в силах решать проблемы людей, но можем дарить им эмоции, чтобы они забыли о своих тревогах. Мы дарим страсть и энтузиазм. Мы это видим".

"До финала три дня. Время пролетит быстро, так что мы должны успеть насладиться этой победой. Это важный шаг вперед, но самый важный предстоит сделать в воскресенье. Сделаем все возможное, чтобы подойти к воскресному матчу в оптимальных кондициях", — подытожил Дешам.

Напомним, главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сказал о поражении своей команды: "Мы играли лучше, но бывают дни, когда все идет наперекосяк".

Также напомним, сборная Франции 10 июля встрется с командой Португалии, которая еще в одном полуфинале уверенно победила Уэльс — 2:0.