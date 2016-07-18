В антидопинговом агентстве рассказали, как власти РФ манипулировали с анализами российских олимпийцев

Российских спортсменов, принимавших допинг во время Олимпиады в Сочи, покрывали лаборатории в Москве и Сочи.

Об этом идет речь в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), опубликованном на сайте организации, пишет "Медуза".

В докладе говорится, что сочинская антидопинговая лаборатория пользовалась уникальным методом подмены проб, а сотрудники московской лаборатории не имели выбора по участию в государственной системе применения допинга.

Министерство спорта РФ, как утверждается в отчете, "руководило, контролировало и проводило манипуляции с результатами анализов спортсменов", а обменивались анализы при участии и помощи ФСБ и Центра спортивной подготовки сборных команд России в Москве и Сочи".

Накануне The New York Times написала, что представители антидопинговых агентств десяти стран, а также 20 групп спортсменов собираются попросить Международный олимпийский комитет отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх в Рио.

Независимая комиссия WADA под руководством канадского юриста Ричарда Макларена была создана после того, как в мае бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал The New York Times о допинговой программе на Олимпиаде в Сочи. По его словам, допинг принимали десятки российских спортсменов, в том числе 15 медалистов Игр. Родченков признался, что лично приготовил "коктейль" из трех запрещенных препаратов после того, как получил поручение поменять пробы спортсменов. "Люди празднуют победы спортсменов на Олимпийских играх, а мы в это время меняем пробы с мочой", — говорил он.

Министр спорта Виталий Мутко назвал эти обвинения абсурдными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не видят оснований доверять заявлениям Родченкова.

Напомним, ранее сообщалось, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не сняла дисквалификацию со Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).