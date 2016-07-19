Допинговый скандал. В МОК призвали отстранить Россию от организации международных соревнований

В Международном олимпийском комитете призвали временно отстранить Россию от проведения международных спортивных соревнований.

Об этом идет речь в пресс-релизе МОК, опубликованном по итогам телефонной конференции исполкома организации, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Ввиду детальных упоминаний о манипуляциях с образцами проб на зимних Олимпийских играх в Сочи, МОК просит международные федерации зимних видов спорта приостановить подготовку крупных мероприятий в России, в частности чемпионатов мира и других крупных международных соревнований", — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в организации сообщили о начале расследования в отношении российских чиновников, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства.

Как отмечается в заявлении МОК, вопросом об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро займется специальная комиссия, которая, в частности, изучит допустимость с юридической точки зрения исключения российской сборной из числа участников Олимпиады. МОК также пообещал принять к сведению решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне по российским спортсменам, которое ожидается в четверг, 21 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что в WADA призвали выгнать спортсменов России с Олимпиады в Рио.