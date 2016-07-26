Европейская премьера нового тренера: анонс матча "Шахтер" — "Янг Бойз"

Сегодня, 26 июля, донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов. Соперником дончан в матче третьего квалификационного раунда выступит швейцарский "Янг Бойз". Матч состоится на стадионе "Арена Львов" в 21:45 по киевскому времени.

"Горняки" возвращаются в еврокубки немного обновленным составом, пишет Footboom.com.

Ориентировочные составы команд:

За два стартовых матча нового сезона болельщики увидели немного обновленный "Шахтер", где главным отличием от образца Луческу является игра в два форварда. Вторым нападающим в схеме Фонсеки стал Тайсон, который играет немного позади Эдуардо. Если не случится ничего экстраординарного, "основа" "горняков" останется такой же, как и на два предыдущих матча. Единственной потерей сейчас является Шевчук, который из-за повреждения во Львов даже не прилетел.

Швейцарцы тоже строят игру по схеме "4-4-2". Больше всего следует опасаться забивного форварда Оаро и левого хава Сулеймани. Отдельное внимание "горнякам" следует уделить и втором флангу, на котором сыграет Раве. Именно через фланги бернцы разыгрывают большинство своих атак.

По прогнозам издания, "Шахтер" является явным фаворитом встречи. Это накануне в один голос твердили и швейцарцы.

Также стоит отметить, что команды между собой ранее не встречались.

По словам, главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека считает, что игра с "Янг Бойз" будет тяжелая, пишет Террикон.

"У швейцарцев сильная, прежде всего — физическая сильная команда. С определенным характеристиками в атаке, с качественными игроками. Поэтому уверен, что нас ждет очень сложная игра. Нам нужно показать себя на все 100%, чтобы победить", — сказал он.

Напомним, 16 июля в Одессе на стадионе "Черноморец" состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором сошлись чемпион и обладатель Кубка прошлого сезона — "Динамо" и "Шахтер" — в серии послематчевых пенальти победу одержали киевляне, став обладателями не только трофея, но и одного миллиона гривен призовых.