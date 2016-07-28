"Хайдук" разгромил "Александрию", а "Локомотива" и "Ворскла" сыграли вничью: видео голов

В четверг, 28 июля, в рамках квалификационного третьего раунда Лиги Европы хорватский "Хайдук" обыграл "Александрию" со счетом 3:0, а их соотечественники из "Локомотивы" и полтавская "Ворскла" сыграли вничью.

Игры проходили в украинской Александрие и Загребе (столица Хорватии) соответственно.

В течение первого тайма "Александрия" активно атаковала, но ее попытки поразить ворота соперника не увенчались успехом.

Между тем первый в противостоянии гол в начале второго тайма удалось забить хорватам, которые разыграли угловой, после которого пробили в нижний угол. Вратарь нашей команды его отбил, но на Чосича, который отправил мяч в сетку ворот.

После этого "Хайдук" не прекращал атаковать и таки смог удвоить счет уже на 82 минуте игры, а на 90-й забил третий гол. Тогда хорват Охандза после передачи Сушича вышел один на один с вратарем украинцев и переиграл его.

"Александрия" — "Хайдук" 0:3

Голы: Чосич, 52, Эрцег, 82, Охандза, 90

"Александрия": Леванидов — Микицей, Басов, Гитченко, Шендрик — Запорожан — Жичиков (Леонов, 77), Банада, Пономарь, Козак (Грицук, 73) — Кулиш (Яремчук, 62);

"Хайдук": Калинич — Юранович, Чосич, Нижич, Милич — Белый (Башич, 64) — Сушич, Кожуль, Джефферсон, Влашич (Эрцег, 71) — Саид (Охандза, 68);

Предупреждения: Басов, Банада — Нижич, Джефферсон.

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"Локомотива" — "Ворскла" 0:0

"Локомотива": Загорац — Бартолец, Майсторович, Перич, Рожман — Грезда (Чекичи, 90), Чорич, Цапан (Шунич, 80), Иванушец, Фиолич — Марич (Радонич, 67);

"Ворскла": Шуст — Симинин (Сапай, 72), Дитятьев, Чеснаков, Пердута — А. Ткачук, Скляр — Кобахидзе, Заричнюк (Коломоец, 56), Ребенок (Бартулович, 66) — Хлебас;

Предупреждения: Грезда, Радонич.

В ходе первого тайма клуб "Локомотива" и "Ворскла" не создали ярких моментов и не смогли открыть счет. Во второй половине матча соперники обменялись ударами по воротам, однако ни один из них не был удачным, поэтому игра завершилась со счетом 0:0.

Напомним, ранее во Львове был сыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и швейцарским "Янг Бойз", он завершился со счетом 2:0.

Видео: MarSHD

