Суркис рассказал, с кем из легионеров "Динамо" готов расстаться

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис готов расстаться с польским легионером Теодорчиком, если получит хорошее предложение.

Об этом Суркис заявил в интервью "Профутболу", передает teamfootball.info.

"Так сложилось, что в "Динамо" четыре форварда. Когда Кравец уходил, наверно, он лелеял надежду, что останется в Бундеслиге. Это уже вопрос к нему, как он быстро войдет в форму и будет претендовать на место в основном составе. Можем рассмотреть предложения, если они поступят по тому же Теодорчику. Понимаю, что он квалифицированный футболист. Но если он не попадает в заявку, значит, проигрывает конкуренцию Гладкому и Мораесу", — заявил Суркис.

Напомним, ранее Суркис назвал, кто из ключевых футболистов "Динамо" может покинуть клуб.