Украинец выиграл престижный шахматный турнир в России

Украинец Антон Коробов стал победителем 17-го шахматного турнира имени Анатолия Карпова, который завершился в российском городе Пойковский.

Этот успех стал для гроссмейстера вторым подряд на соревнованиях.

В партии заключительного тура наш соотечественник черными фигурами на 26-м ходу заставил признать поражение Игоря Коваленко из Латвии, сообщает "Р-Спорт".

В итоговом протоколе Коробов с шестью набранными очками занял первое место. Далее расположились поляк Радослав Войташек (5,5 очка) и россияне Максим Матлаков, Дмитрий Андрейкин и Дмитрий Яковенко (все по 5 баллов).

В 2015 году Коробов также с шестью очками стал победителем турнира в Пойковском. Тогда такое же количество очков после девяти туров оказалось и у молдавского гроссмейстера Виорела Бологана, но по дополнительным показателям победу на турнире одержал украинец.

Турнир имени Анатолия Карпова проходил с 22 июля по 2 августа. 10 участников провели девять туров по круговой системе.

Напомним, украинка Анна Ушенина стала чемпионкой Европы по шахматам.