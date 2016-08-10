Битва за Суперкубок УЕФА: мяч Коноплянки и триумф мадридского "Реала", фото и видео голов

В среду, 9 августа, поздно вечером в норвежском Тронхейме на стадионе "Леркендал" завершился матч за Суперкубок УЕФА, в котором испанская "Севилья" едва не отомстила мадридскому "Реалу" за поражение двухлетней давности.

Одну из главных ролей в этом спектакле сыграл лидер атаки сборной Украины Евгений Коноплянка, сообщает интернет-издание "Террикон".

В первом тайме команды обменялись голами. Асенсио забил за "Реал" фантастический гол дальним ударом в "девятку". Но "Севилья" не стушевалась. Новичок клуба Франко Васкес пробил из пределов штрафной и попал точно в угол — Касилья был бессилен.

В середине второго тайма на поле вышел Евгений Коноплянка — судьбоносная замена! Буквально тут же Витоло заработал на Рамосе довольно сомнительный пенальти. Коноплянка смело подошел к "точке" — и перехитрил Касилью.

Счет 1:2 держался до последних секунд, когда "Севилья" упустила в штрафной своего же воспитанника Рамоса. Когда-то на этой ошибке погорел "Атлетико", а вот теперь Рамос забил головой "Севилье", переведя игру в овертайм — 2:2.

В добавленное время событий тоже хватало. Сперва "Севилья" осталась в меньшинстве (второе предупреждение получил Колодзейчак), затем Рамос опять забил головой, но мяч не засчитали (Серхио нарушил правила в атаке).

Развязка наступила за минуту до серии пенальти. Коноплянка пошел на фланге в обводку, но фактически подарил мяч Карвахалю, который взял игру на себя, ворвался от центра поля в штрафную и неотразимо пробил в угол. 3:2 — "Севилья" в шоке.

Год назад Коноплянка уже забивал в Суперкубке, но тогда "Севилья" все же проиграла "Барселоне". Сейчас, увы, такая же картина.

Голы: Асенсио, 21 (1:0); Васкес, 41 (1:1); Коноплянка, 72 (пенальти) (1:2); Серхио Рамос, 90 (2:2); Карвахаль, 119 (3:2)

Команды играли в следующих составах:

"Реал": Касилья; Варан; Карвахаль; Марсело; Серхио Рамос; Ковачич (Хамес Родригес, 72); Асенсио; Лукас Васкес; Каземиро; Мората (Бензема, 62); Иско (Модрич, 66)

"Севилья": Серхио Рико; Каррису (Рами, 51); Колодзейчак (до 93); Мариано; Пареха; Витоло; Кийотаке; Васкес; Н'Зонзи; Вьетто (Коноплянка, 67); Иборра (Краневиттер, 74)

Предупреждения: Карвахаль, 84; Асенсио, 86; Хамес Родригес, 93 — Витоло, 40; Колодзейчак, 90, 93

Удаления: — Колодзейчак, 93 (второе предупреждение)

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что Коноплянка помог "Севилье" выиграть Евроамериканский Суперкубок.