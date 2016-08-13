Шевченко назвал футболистов, для которых закрыта дверь в сборную Украины

Полузащитник казахстанского "Кайрата" Анатолий Тимощук и защитник донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук больше не сыграют за сборную Украины.

Об этом сообщил главный тренер украинской национальной команды Андрей Шевченко, сообщает Dynamo.kiev.ua.

"Окончательной картины по перечню футболистов, которые будут привлечены на предстоящий перед матчем с Исландией сбор, пока еще, конечно, нет, — сказал Шевченко во время состоявшегося вчера неформального общения с журналистами.

"Планирую вызвать 26-28 футболистов. Ближе к сентябрю будет полная ясность. Но что касается Толика Тимощука, то его в моих планах нет. То же самое могу сказать и о Славе Шевчуке", — сказал главный тренер сборной.

Вместе с этим Шевченко отметил, что единственного игрока, который ныне выступает в чемпионате России, Филиппа Будковского, он в сборную приглашать не собирается, сообщает Sport.ua.

Напомним, ранее сообщалось, что поединки отбора к ЧМ-2018 между сборными Украины и Косово будут проводиться на нейтральных полях.