Дневник Олимпиады: украинская женская байдарка-двойка и каноист выступят в финале

Украинец показал 2-е время из всех участников полуфинала по гребле на каноэ.
На Олимпиаде в Рио украинец Павел Алтухов вышел в финал соревнований по гребле на каноэ на 1000 м.
Об этом идет речь в сообщении НОК Украины.
Украинец показал 2-е время из всех участников полуфинала. В квалификации Алтухов показал результат 4:19.361, а в полуфинале 3:58.574.
Кроме того, Анастасия Тодорова и Инна Грищун в соревнованиях байдарок-двоек на 500 м на Олимпийских играх также выступят в финале. В 1/2 финала украинки финишировали вторыми в своем заезде со временем 1:43.363.
Награды разыграют во вторник, 16 августа.
Напомним, ранее сообщалось, что украинка стала главной сенсацией турнира по бадминтону в Рио.
Фото: НОК Украины.