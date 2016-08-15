Дневник Олимпиады: украинская женская байдарка-двойка и каноист выступят в финале

На Олимпиаде в Рио украинец Павел Алтухов вышел в финал соревнований по гребле на каноэ на 1000 м.

Об этом идет речь в сообщении НОК Украины.

Украинец показал 2-е время из всех участников полуфинала. В квалификации Алтухов показал результат 4:19.361, а в полуфинале 3:58.574.

Кроме того, Анастасия Тодорова и Инна Грищун в соревнованиях байдарок-двоек на 500 м на Олимпийских играх также выступят в финале. В 1/2 финала украинки финишировали вторыми в своем заезде со временем 1:43.363.

Награды разыграют во вторник, 16 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что украинка стала главной сенсацией турнира по бадминтону в Рио.

Фото: НОК Украины.