Первое украинское золото Олимпиады. Гимнаст Верняев стал лучшим в упражнении на брусьях

Во вторник, 16 августа, на Олимпийских играх в Рио украинский гимнаст Олег Верняев завоевал первое "золото" в копилку сборной Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Верняев стал лучшим в упражнении на брусьях с результатом 16,041.

Отметим, что украинский гимнаст заявил сложность 7,1, которую исполнил практически безупречно, допустив несколько помарок — 8,941. Финальный результат — 16,041.

"Серебро" у американца Данэлла Лейвы, а "бронза" досталась россиянину Давиду Белявскому.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец Жан Беленюк проиграл в финале соревнований на Олимпиаде в Рио по греко-римской борьбе для спортсменов весовой категории до 85 кг.

Фото: НОК Украины.