Квалификация Лиги чемпионов: месть за "Шахтер" и унижение "Стяуа"

Во вторник, 16 августа, вечером состоялись первые пять матчей плей-офф раунда Лиги чемпионов.

В одном из них швейцарский "Янг Бойз", который выбил "Шахтер" из Лиги чемпионов, потерпел домашнее поражение от "Боруссии" из Менхенгладбаха.

"Янг Бойз" — "Боруссия" М — 1:3

Голы: Сулеймани, 56 — Раффаэл, 11, 69, Хан, 67.

"Янг Бойз": Мвого, Вилотич, Лецьякс, Суттер, Роша, Раве, Бертоне, Гайич (Закария, 73), Сулеймани (Шик, 86), Оаро, Кубо (Фрай, 74).

"Боруссия" М: Зоммер, Кристенсен, Янчке, Вендт, Эльведи, Траоре (Вестергор, 79), Штробль, Крамер, Азар (Хан, 66), Раффаэл, Штиндль (Джонсон, 81).

Предупреждения: Траоре, 28, Роша, 39, Азар, 40.

Выделим еще один матч, в котором английский "Манчестер Сити" унизил румынский "Стяуа", при этом Агуэро умудрился не реализовать два пенальти на 8-й и 21-й минутах.

"Стяуа" — "Манчестер Сити" — 0:5

Голы: Силва, 13, Агуэро 41, 78, 89, Нолито, 49.

"Стяуа": Ницэ, Тошка, Тамаш, Момчилович, Энаке, Аким (Боурчану, 46), Муниру (Попеску, 67), Станчу, Попа, Амрун, Голубович (Тудорие, 46).

"Манчестер Сити": Кабальеро, Стоунз, Коларов (Клиши, 75), Сабалета (Санья, 70), Отаменди, Фернандиньо, Сильва, де Брюйне (Фернандо, 79), Стерлинг, Нолито, Агуэро.

Предупреждения: Сабалета, 4, Коларов, 53, Тудорие, 57, Тошка, 58, Тамаш, 86.

"Аякс" — "Ростов" — 1:1

Голы: Классен, 38, с пенальти — Нобоа, 13.

"Аякс": Силлессен, Санчес, Дейкс, Велтман, Ридевалд, Базур, Гудель, Классен, Юнес (Касьерра, 68), Эль-Гази, Траоре (Дольберг, 82).

"Ростов": Джанаев, Навас, Новосельцев, Кудряшов, Терентьев, Гацкан, Калачев, Ерохин (Эззатоллахи, 67), Нобоа, Полоз (Байрамян, 87), Бухаров (Азмун, 57).

Предупреждения: Ерохин, 8, Навас, 37, Кудряшов, 52, Классен, 65, Эззатоллахи, 74, Велтман, 88, Гацкан, 89, Нобоа, 90.

"Динамо" Загреб — "Ред Булл" — 1:1

Голы: Рог, 76, с пенальти — Лазаро, 59.

"Динамо" Загреб: Эдуарду, Бенкович, Сигали, Мэцел, Стоянович, Рог, Кнежевич (Павичич, 57), Судани, Жонас, Фернандес (Энрикес, 78), Антолич (Чорич, 65).

"Ред Булл": Вальке, Хинтереггер, Чалета-Цар, Ульмер, Бернардо, Бериша, Лаймер, Вамберто (Лайнер, 78), Лазаро, Швеглер, Сориано (Гульбрандсен, 63).

Предупреждения: Чалета-Цар, 27, Сигали, 37, Хинтереггер, 73.

"Копенгаген" — АПОЭЛ — 1:0

Гол: Павлович, 43.

"Копенгаген": Ольсен, Йоргенсен, Аугустинссон, Анкерсен, Юханссон, Вербич (Грегуш, 88), Квист, Дилэйни, Фальк (Туту, 79), Сантандер, Павлович (Корнелиус, 67).

АПОЭЛ: Ватерман, Карлао (Меркис, 46), Астиц, Миланов, Мораиш, Орланди, Эфрем (Вандер, 56), Александру, Винисиус, Янниотас, Сотериу (де Камарго, 75).

Предупреждения: Фальк, 7, Орланди, 29, Мораиш, 52.

Еще пять матчей состоятся сегодня, 17-го августа. Ответные матчи будут сыграны 23-24 августа. Жребий группового этапа будет брошен 25 августа в 19:00 по киевскому времени. Своего соперника узнает киевское "Динамо".

Напомним, завтра вылетевший из ЛЧ в Лигу Европы "Шахтер" поспорит с турецким клубом "Истанбул Башакшехир". Первый матч подопечные Паулу Фонсеки проведут на выезде, ответный — 25 августа во Львове.