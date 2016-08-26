Палкин о жеребьевке в Лиге Европы: "Шахтер" должен выйти из группы, а "Заря" получит ценный опыт

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы, назвав ее "пикантной".

Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

"В этой группе самая пикантная ситуация, естественно, с "Брагой". Как вы все прекрасно знаете, к нам с самого начала сезона перешел оттуда тренер, он прекрасно знает эту команду. Думаю, для болельщиков обеих команд это противостояние будет очень интересным, захватывающим. Даже до жеребьевки мне казалось, что "Брага" нам может попасться. Так и получилось. Если посмотреть на "Гент", то в прошлом сезоне, насколько я помню, он занял третье место. То есть это хорошая команда. "Коньяспор" время от времени играет в высшей лиге, вылетает — такой ровный соперник. Но во всяком случае хочу сказать, что из этой группы мы должны выходить без обсуждений", — заявил Палкин.

Он подтвердил, что считает главным соперником за первое место в квартете именно "Брагу" и добавил, что "Гент" тоже неплохая команда".

На вопрос, станет ли противостояние с "Брагой", которую в прошлом сезоне под руководством Мирчи Луческу "Шахтер" разгромил с общим счетом 6:1 лакмусовой бумажкой для Паулу Фонсеки, футбольный менеджер заявил: "Естественно. Как я уже сказал, тем и интересна наша группа, что в нее попала "Брага", где раньше был тренером Паулу Фонсека".

Оценивая шансы луганской "Зари" в группе А, Палкин заметил: "Конечно, это самый сложный квартет. Для молодых ребят "Зари" будет очень интересный опыт. Я бы даже сказал, незабываемый, потому что не каждый день играешь с "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче". Считаю, для развития клуба, футболистов это серьезный шаг".

Комментируя шансы на выживание "Шахтера" в группе А вместо "Зари", менеджер заметил: "Думаю, было бы неплохо. Когда у нас сложные соперники, мы сконцентрированы и показываем очень серьезный результат. А когда группа на первый взгляд проходная, концентрация немного теряется и можно ожидать чего угодно".

Фото: ФК "Шахтер"