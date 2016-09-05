Отбор на ЧМ-2018. После первого тайма сборная Украины играет вничью 1:1 с Исландией, видео голов

В понедельник, 5 сентября, в Киеве проходит матч отборочного турнира на Чемпионат мира по футболу Украина — Исландия. После первого тайма счет 1:1.

Гости открыли счет уже на 5-й минуте. Бьярнасон передачей низом в чужую штрафную вывел Финнбогасона один на один, но тот пробил с первой попытки в Пятова. Мяч рикошетом от головы Кучера отскочил назад к нападающему Исландии и после этого оказался в воротах.

В первом тайме Украина сумела сравнять счет. На 41-й минуте Ракицкий нанес пушечный удар из-за пределов штрафной. Голкипер парировал мяч перед собой, после чего здорово на добивании сыграл Ярмоленко.

Накануне стали известны стартовые составы команд. Капитаном сборной Украины назначен Александр Кучер, сообщает Sport.ua.

Украина: Пятов, Бутко, Соболь, Кучер, Степаненко, Ярмоленко, Коноплянка, Сидорчук, Коваленко, Ракицкий, Зинченко.

Исландия: Халлдорссон,.Севарссон, Р.Сигурдссон, Гудмундссон, Бьярнасон, Г.Сигурдссон, Финнбогассон, Амасон, Бодварссон, Гуннарсон, Скуласон.

Напомним, ранее Шевченко рассказал, что будет самым сложным в матче против сборной Исландии.

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