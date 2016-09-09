Опередить лидера или безнадежно отстать: анонс матча "Шахтер" — "Динамо"

Сегодня, 9 сентября, вечером в центральном матче 7-го тура Премьер-лиги чемпионата Украины на поле харьковского стадиона "Металлист" донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо".

Клуб с Донбасса по воле всем известных обстоятельств вынужден кочевать по стране, проводя домашние матчи в Черкассах, Киеве, Одессе и Львове, а вот первая столица "оранжево-черными" выбрана впервые. Харьков в нынешнем сезон в высшем дивизионе не представлен, а потому классическая дуэль грандов вызвала огромный интерес. Билеты хорошо продаются, ожидается рекорд посещаемости нынешнего сезона, сообщает Sport.ua.

"Шахтер" к важнейшей игре готовился по всем направлениям. Паулу Фонсека, с его же слов, наигрывал что-то необычное. Газоном местного стадиона занимались донецкие агрономы с использованием специальной техники. Когда футболисты провели пробную тренировку, то траву решили подрезать. Одним словом, в таких поединках мелочей не бывает.

Кто же фаворит в предстоящей игре? Вопрос, как говорится, интересный, пишет журналист Сергей Семенов.

Он напомнил, что букмекеры себе в убыток работать не будут. Так вот они единогласно фаворитом видят "Шахтер", но шансы "Динамо" на позитивный исход отнюдь не призрачные.

Разделилось и мнение многочисленных экспертов и аналитиков. Доводы у каждого свои, некоторые просто удивительны. Киевляне должны обыграть дончан потому, что в последней игре за национальную сборную представителей столичного клуба было в три раза меньше, а это свежесть и желание играть. Согласитесь, звучит как-то неубедительно, впрочем, каждый имеет право на свое мнение. А вот дебют Тайсона в национальной сборной Бразилии и долгое возвращение не по его вине могут создать "горнякам" дополнительные проблемы.

История взаимоотношений соперников в рамках национального чемпионата (национальные Кубок и Суперкубок, а также Кубок УЕФА пока оставляем за скобками) на сегодняшний день насчитывает 49 матчей. Небольшой перевес — 19 побед против 17 поражений при 13 ничьих — на стороне "Динамо". Если же брать отдельно домашние игры, то тут впереди "Шахтер": 11 побед, 8 ничьих и 5 поражений. Думается, все помнят, как в прошлом чемпионате "горняки" дважды по 3:0 переиграли динамовцев и чемпионами... не стали. В нынешнем сезоне "Динамо" уже выиграло у "Шахтера" по пенальти матч за Суперкубок Украины.

Есть еще один любопытный статистический показатель. Голевая серия "оранжево-черных" в чемпионате страны стартовала 28 августа 2015 года и длится уже 26 поединков, за которые забито 83 мяча.

"Шахтер" лидирует с перевесом в одну победу над идущим пока вторым "Динамо". Одни могут нарастить отрыв, вторые — стать новыми лидерами при равенстве набранных очков (по дополнительным показателям). Поединки этих команд редко бывают скучными, одних скандалов можно набрать с десяток. А для португальца Паулу Фонсеки это будет очередной экзамен.

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Пятов — Срна, Ракицкий, Кучер, Исмаили — Марлос, Степаненко, Фред, Тайсон, Коваленко — Феррейра.

"Динамо": Шовковский — Антунес, Вида, Данило Силва, Морозюк — Ярмоленко, Сидорчук, Гармаш, Громов, Буяльский — Мораес.