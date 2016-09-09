Паралимпиада в Рио: украинка завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета

На Паралимпиаде в Рио украинка Ольга Ковальчук в стрельбе из пневматического пистолета принесла сборной Украины вторую серебряную медаль.

Об этом идет речь в сообщении Национального паралимпийского комитета Украины.

С результатом в 191,2 балла украинка заняла второе место и получила серебряную медаль в стрельбе на дистанции в 10 метров. "Золото" на счету иранской спортсменки, а "бронза" у представительницы Турции.

Отметим, что в квалификационных соревнованиях украинка показала лишь восьмой результат.

Напомним, что муж О.Ковальчук — Василий, становился Паралимпийским чемпионом в Лондоне-2012.

Добавим, что в настоящее время украинская сборная завоевала 10 наград - 1 "золото", 2 "серебра" и 7 "бронз".

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine.