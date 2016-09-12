Украинский легкоатлет завоевал на Паралимпиаде в Рио еще одно золото

На Паралимпиаде в Рио легкоатлет Игорь Цветов принес Украине первую награду пятого игрового дня.

В забеге спортсменов высокого класса T35 на дистанции в 200 метров он победил с паралимпийским рекордом — 25,11 секунды, сообщает УНН.

Вторым к финишу пришел бразилец, а замкнул тройку призеров аргентинец Эрнан Баррето.

Отметим, что для сборной Украины это медаль стала 50-й — 19 "золотых", 13 "серебряных" и 18 "бронзовых".

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пловцы завоевали все три медали в комплексном индивидуальном заплыве на 200 метров (категория SM10).

Фото: mynewsonline24.ru.