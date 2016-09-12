Паралимпиада в Рио: саблист Дацко завоевал для сборной Украины 20-е золото

Первую медаль для украинской сборной по фехтованию на Паралимпийских играх в Бразилии завоевал львовянин Антон Дацко.

Серебряный призер Паралимпиады в Лондоне 33-летний Дацко в финальном поединке фехтованию на саблях класса спортсменов В (с заболеванием грудного отдела позвоночника) победил представителя Греции с результатом 15: 7, сообщает УНН.

Стоит отметить, что на пути к медали Украинец выиграл в 2-х из 4-х поединков группового этапа, а затем победил в четвертьфинале француза 15: 9 и одолел поляка в полуфинале 15: 8.

Добавим также, в активе "сине-желтой" сборной уже 53 награды: 20 "золотых", 14 "серебряных" и 19 "бронзовых".

Напомним, ранее сообщалось, что на Паралимпиаде в Рио легкоатлет Игорь Цветов принес Украине первую награду пятого игрового дня.

Фото: buskeradio.in.ua.