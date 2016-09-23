Названы соперники "Динамо" и "Шахтера": результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

В пятницу, 23 сентября, в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины сезона 2016/2017 годов.

Об этом говорится на сайте Федерации Футбола Украины.

В ведомстве уточнили, что в ней принимали участие 10 клубов-победителей предыдущей стадии турнира и шесть участников Премьер-лиги, которые пропускали этап 1/16 финала.

По ее результатам, чемпион Украины киевское "Динамо" сразится с луганской "Зарей", а донецкий "Шахтер" — с "Александрией", которая в прошлом сезоне дошла до полуфинала турнира, выбив из борьбы столичную команду.

Матчи 1/8 финала состоятся 26 октября, результаты жеребьевки (первыми указаны команды-хозяева):

"Верес" (Ровно) — "Ворскла" (Полтава);

"Десна" (Чернигов) — "Днепр";

"Нефтяник" (Ахтырка) — "Волынь" (Луцк);

"Динамо" (Киев) — "Заря" (Луганск);

"Полтава" — "Карпаты" (Львов);

"Ильичевец" (Мариуполь) — "Сталь" (Каменское);

"Николаев" — "Оболонь-Бровар" (Киев);

"Шахтер" (Донецк) — "Александрия".

Ранее сообщалось, что финал розыгрыша Кубка Украины сезона 2016/2017 годов состоится на стадионе "Юбилейный" в Сумах, город уже в 2011-м его принимал.

Фото: ffu.org.ua