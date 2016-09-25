В Москве погиб экс-форвард "Динамо" Кузьмичев, авто влетело в отбойник

В Москве на Мичуринском проспекте в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 37-летний экс-футболист киевского "Динамо" и ряда российских клубов Владимир Кузьмичев.

По словам очевидцев, автомобиль Audi A6, в котором находился бывший футболист, врезался в бетонный отбойник на дороге. Других пострадавших в аварии не было сообщает Footboom.

Кузьмичев, находясь за рулем своей "Ауди А6", неожиданно потерял управление и врезался в бетонное разделительное ограждение. От полученных ранений он скончался на месте.

Кузьмичёв, которому в июле исполнилось 37 лет, за свою карьеру выступал за ЦСКА, московское "Торпедо", "Спартак-Нальчик", "Анжи", "Терек", "Кубань", "Сатурн" и киевское "Динамо". За "бело-синих" провел 11 матчей, забил два гола.

видео: 360TV