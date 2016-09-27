Плевок в свой флаг и народ. Главный тренер "Зари" объяснил, почему не поедет работать в Россию

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб не собирается рассматривать варианты по работе в клубах чемпионата России.

Об этом он сказал в интервью Gazeta.ua.

"Но я не рассматривал и не собираюсь рассматривать предложения из России. После того что произошло между нашими странами, это будет плевок в свой флаг, в свой народ. Возможно, со временем, когда все устроится, мы опять станем друзьями. Тогда можно будет о чем-то говорить", — заявил Вернидуб.

Он также подчеркнул, что в случае хорошего предложения из другого клуба, руководство "Зари" позволит ему покинуть команду. "Я работаю в клубе седьмой год. У меня сложились хорошие отношения с президентом и с генеральным директором. Мы договорились: если поступит предложение от более сильной команды, никаких препятствий не будет", — сказал наставник "Зари".