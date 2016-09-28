Лига чемпионов: после первого тайма "Динамо" проигрывает "Бешикташу", видео гола

В среду, 28 сентября, в Стамбуле проходит матч второго тура Лиги чемпионов между местным "Бешикташем" и киевским "Динамо".

После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев поля.

"Бешикташ" открыл счет на 29-й минуте. Корзун "заработал" штрафной, нарушив правила против Абубакара в центральной зоне у своей штрафной, а Куарежма исполнил классный удар над стенкой из футболистов "Динамо" в дальний верхний угол ворот.

Накануне поединка команды назвали стартовые составы:

"Бешикташ": Фабри, Адриано, Душко Тошич, Рикарду Куарежма, Венсан Абубакар, Атиба Хатчинсон, Толгай Арслан, Марсело, Андреас Бек, Джанер Эркин, Талиска.



Запас: Олджай Шахан, Неджип Уйсал, Керим Фрей, Дженк Тосун, Толга Зенги, Родолфо, Гекхан Инлер.



"Динамо": Артур Рудько, Антунеш, Николай Морозюк, Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораэс, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка, Домагой Вида, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский, Евгений Хачериди.

Запас: Александр Шовковский, Александр Гладкий, Зураб Очигава, Виктор Цыганков, Никита Корзун, Евгений Макаренко, Артем Громов.

Напомним, ранее эксперты дали прогнозы на матч Лиги чемпионов "Бешикташ" — "Динамо".

Видео: Футбольные обзоры.