Одна команда — одна любовь. Сборная Украины провела открытую тренировку, опубликованы фото

В понедельник, 3 октября, вечером на НСК "Олимпийский" несколько тысяч болельщиков посетили открытую тренировку национальной сборной Украины накануне поединков "сине-желтых" против команд Турции и Косово в рамках квалификации чемпионата мира 2018.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Тренировка началась с импровизированной автограф-сессии, которую футболисты устроили прямо на трибунах. К радости фанатов процесс раздачи автографов настолько затянулся, но игроки "сине-желтых" старались не отказать никому. Тренерскому штабу сборной пришлось даже "подгонять" футболистов на тренировки. Точнее — для совместного фото с детьми переселенцев и участников АТО, которые на футбольное поле выходили под овации трибун.

Само же занятие прошло по обычному плану. После пробежки, тренерский штаб сборной разделил полевых игроков на три группы, тогда как голкиперы работали отдельно. В тренировке приняли участие все футболисты, прибывшие в расположение команды, за исключением Виктора Цыганкова, который, как известно, не сможет помочь команде в двух ближайших матчах из-за повреждения. Впрочем, полузащитник "Динамо" прибыл на стадион и даже первым выбил мяча для болельщиков на трибуны.

Громко встретили болельщики и Анатолия Тимощука, который сейчас проходит обучение на тренерских курсах и, воспользовавшись случаем, посетил открытое занятие своих бывших партнеров по сборной. Фанаты долго не отпускали Анатолия, который своими ударами "подарил" несколько мячей ловким болельщикам.

Овацию устроили болельщики и президенту Федерации футбола Украины Андрею Павелко, который посетил тренировку сборной и принял участие в выбивании мячей на трибуны.

В это время "сборники" уже нарабатывали атакующие комбинации, а потом, когда на поле остались футболисты, получившие недостаточно практики в последний игровой уикенд, команда провела двухсторонку на половину поля.

В раздевалку болельщики провели сборную аплодисментами, а футболисты благодарили своих ярым поклонникам за поддержку. Завтра в "сине-желтых" привычный тренировочный день, а пятого октября команда отправится в Турцию, где уже в четверг проведет очередной матч отборочного турнира ЧМ-2018.

фото: ffu.org.ua