Милевский мечтает вернуться в киевское "Динамо"

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский хотел бы вернуться в столичный клуб.

Об этом он заявил в интервью life.ru.

"Конечно, хотел бы вернуться в Украину. Теперь все пишут: вот, Милевский поехал в "Тосно", поехал в Россию, но при этом никто не пишет, что из Украины не было ни одного достойного предложения. Естественно, я готов вернуться в "Динамо" Киев. Это мой родной клуб, я сто раз уже об этом говорил и буду говорить. Поэтому все возможно в этой жизни", — сказал футболист.

Ранее Милевский заявил, что не понимает критики из-за его перехода в клуб РФ.