"Динамо" потребовало публичных извинений от телеканала Ахметова

Продолжается конфликт между киевским "Динамо" и телеканалом "Футбол 1/2", принадлежащим Ринату Ахметову.

После матча Лиги чемпионов "Бенфика" — "Динамо" (0:1) журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас попытался взять комментарии у динамовцев, но получил очень краткие ответы на свои вопросы. Журналист пожаловался на такое поведение игроков представителю УЕФА Эндрю Скотту. Тот, в свою очередь, обратился к сотруднику пресс-службы столичного клуба Юрию Щербицкому за объяснениями, сообщает Футбол24

Представитель пресс-службы "Динамо" объяснил, что клуб ввел режим ограниченного общения с журналистами "Футбола" за то, что эксперт телеканала Сергей Морозов назвал Андрея Ярмоленко "быдлом" в прямом эфире и игроки будут общаться только услышат извинения.

Эндрю Скотт вполне воспринял позицию "Динамо".

"Мы соблюдаем все регламентные нормы УЕФА, предоставляя каналу для общения всех игроков, которых они просят, а уж как кому общаться с "Футболом", в регламенте не прописано. Так или иначе такая практика общения с "Футболом" будет продолжена и в дальнейшем, пока наконец канал не примет меры, чтобы исправить ситуацию не по вине "Динамо", — заявил Щербицкий.

Напомним, еще один эксперт "Футбола 1/2", бывший нападающий "Динамо" (1992-1998) и сборной Украины (1992-1996) Виктор Леоненко жестко прошелся по игре киевлян, заявив, что Ярмоленко не сможет реализовать себя в Европе, как в свое время провалился главный тренер Сергей Ребров.