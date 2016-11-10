Британец Джошуа заявил, что надеется на победу над Владимиром Кличко

Британский боксер Энтони Джошуа, который будет следующим соперником Владимира Кличко, надеется на победу над украинцем.

Об этом идет речь в сообщении BoxingScene.

10 декабря в Манчестере Джошуа встретится американцем Эриком Молиной.

"Для меня это просто очередной бой, так что нет проблем. Надеюсь, я одержу победу над Кличко, затем я могу сразиться с Луисом Ортисом. Конечно же, я буду следить за ним, потому что он один из претендентов в дивизионе, так что рано или поздно я встречусь с ним. Если мы сразимся с Ортисом, то это будет хорошая битва, потому что на ринге встретятся два левши", — сказал Джошуа.

Отметим, что на весну запланирован бой с Владимиром Кличко, в котором боксеры сразятся за титулы IBF, IBO и WBA.

Напомним, WBA решила выставить свой пояс "суперчемпиона" на кон возможного боя между украинским супертяжем Владимиром Кличко и чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF британцем Энтони Джошуа.