Защитник сборной Украины объяснил, почему отказался выступать за клуб страны-агрессора

Лучше вообще не играть в футбол, чем переходить для выступлений в российском чемпионате.

Об этом заявил защитник немецкого "Дармштадта" Артем Федецкий, пишет "КП в Украине".

Он признался, что летом имел выгодное предложение из чемпионата России, однако отказался от него из политических убеждений.

"Для меня было недопустимо поехать играть в Россию, хотя летом у меня было хорошее предложение от российского клуба. Я был на Востоке, я разговаривал с ребятами, которые пошли добровольцами на войну и воюют против российского агрессора. И перейти в чемпионат России, и говорить, что спорт вне политики — это неправильно. Политика сейчас пересекается с любой сферой деятельности. Я уже об этом говорил, но могу повторить: "Лучше вообще не играть в футбол, чем переходить в чемпионат России", — заявил Федецкий.

Напомним, ранее сообщалось, что воины АТО встретились с футболистами сборной Украины.