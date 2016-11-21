Сеть порвало видео массовой драки грузинских и российских борцов

На днях на проходившем в Бухаресте Кубке европейских наций по борьбе члены грузинской и российской сборной устроили массовую драку.

Как оказалось, во время схватки россиянина Имиля Шарафетдинова и грузина Зураба Датунашвили кавказец ударил татарина по лицу, тот ответил тем же. Спустя секунду на борцовский ковер выскочили десятки членов сборных, которые схлестнулись в массовой потасовке. Драка продолжалась около 30 секунд (таймкод драки на видео 6:30). Однако конфликт удалось быстро разрешить, а его зачинщики были дисквалифицированы.

За два дня видео собрало более 600 тысяч просмотров, более 800 комментариев, при этом многие из них были откровенно оскорбительными в адрес обоих спортсменов.

В то же время более время более умеренные пользователи соцсетей замечали: "Некрасиво, это — спорт, а не уличные потасовки". "Два пацана после боя сгоряча несильно потолкались. Инцидента нет". "У спортсмена нервы, а те что повыскакивали как на улице из-за угла!?". "Кто пишет здесь, что типо кавказцы не могут себя вести нормально. То посмотрите на своих футбольных фанатов. Вон они то точно не могут себя вести". "Хорошо, танки не начали заезжать.)) Сцепились, бывает. Сейчас будут развозить национальную причину".

Напомним, 8 августа 2016 года в годовщину агрессии Росси против Грузии, на Олимпиаде в бразильском Рио грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили отличился красиво победил россиянина Дениса Ярцева, после чего показал сопернику характерный жест. Сначала Лаша отметил флаг своей страны у себя на груди, а потом ткнул пальцем в побежденного Ярцева.