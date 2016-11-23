В Италии напали на фанов "Динамо", есть раненые

В итальянском Неаполе неизвестные напали на болельщиков киевского "Динамо" из Украины, два человека попали в больницу с ножевыми ранениями в живот и бедро.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на calcionapoli24.it.

В то же время агентство уточнило, что нападавшие "маскировались" под болельщиков местного "Наполи".

"Похожие инциденты произошли в разных местах Неаполя, полиция уже ведет по ним расследование. Угрозы для жизни пострадавших болельщиков нет", — отметили журналисты.

Напомним, 23 ноября в Неаполе состоится ответный матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Наполи" и "Динамо". Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу соперника киевлян.