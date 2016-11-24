Ребров рассказал, как "Наполи" поломал планы "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров заявил, что в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Наполи" соперник не позволил его подопечным проводить запланированные контратаки.

Об этом специалист рассказал в интервью телеканалу Футбол 2, пишет SportArena.

В то же время он подчеркнул, что в нашей команде играло достаточно молодых футболистов.

"Я поблагодарил ребят в раздевалке. Думаю, этот опыт в Лиге чемпионов неоценим. Никто не скажет, что мы пытались сохранить ничьи или играли на 0:0", — отметил наставник.

По его словам, спортсмены "старались играть, хотя противостояли очень серьезной команде, которая достойно представляет Италию в Лиге чемпионов". "Благодаря сбалансированной игре в атаке и обороне такой команде мы практически не позволили создать моменты", — добавил Ребров.

Также собеседник сказал, что во втором тайме киевляне пытались прессинговать. "Были проблемы с выходом дальше, не всегда мы использовали пространство. Мы играли против очень хорошей команды, и сегодня мы добыли очко, несмотря на то, что оно нам не помогло", — сказал тренер.

Напомним, 23 ноября в Неаполе прошел ответный матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Наполи" и "Динамо", который завершился со счетом 0:0, после чего команда из Киева потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.