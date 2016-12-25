Мятежный бразилец из "Шахтера" может продолжить карьеру в Турции

"Фенербахче" вряд ли будет предлагать за Тайсона больше, чем "Бешикташ".
Турецкий "Бешикташ" уже в январе готов предложить донецкому "Шахтеру" 7 млн евро за бразильского футболиста Тайсона, который отказывается продлевать контракт с "горняками".
Об этом идет речь в сообщении Goal.
При этом "Фенербахче" вряд ли будет предлагать больше этой суммы, так как в конце 2017 года у Тайсона заканчивается контракт с "Шахтёром", и уже ближайшим летом он сможет вести переговоры с другими командами.
Напомним, ранее Тайсон рассматривался одним из кандидатов в национальную сборную Украины.