Мятежный бразилец из "Шахтера" может продолжить карьеру в Турции

Турецкий "Бешикташ" уже в январе готов предложить донецкому "Шахтеру" 7 млн евро за бразильского футболиста Тайсона, который отказывается продлевать контракт с "горняками".

Об этом идет речь в сообщении Goal.

При этом "Фенербахче" вряд ли будет предлагать больше этой суммы, так как в конце 2017 года у Тайсона заканчивается контракт с "Шахтёром", и уже ближайшим летом он сможет вести переговоры с другими командами.

Напомним, ранее Тайсон рассматривался одним из кандидатов в национальную сборную Украины.