Спортивные итоги-2016. От ярких побед до громких поражений

2016-й год для украинского спорта и многомиллионной армии болельщиков был полон противоречий: громкие победы сопровождались досадными и не всегда обязательными поражениями.



"Главред" предлагает читателям вспомнить главные события в украинском спорте, которые в уходящем году вызвали наибольший интерес.

Олимпиада-2016 в Рио. Фиаско украинской сборной

За всю историю участия в Олимпийских играх сборная Украины в ходе соревнований в Рио-де-Жанейро в 2016 году продемонстрировала самый скромный результат.

Украина заняла 31-е место в неофициальном медальном зачете, завоевав всего 11 наград: две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. Результаты Рио-2016 для украинских спортсменов стали основанием для многих специалистов и простых болельщиков говорить о настоящем фиаско отечественного спорта.

Следствием провала Украины на Олимпиаде в Рио стали скандалы, разразившиеся в отечественном спорте.

Команда украинских байдарочниц обвинила чиновников из Министерства молодежи и спорта в срыве подготовки, из-за чего спортсменки упустили медали Олимпиады в Рио. Кроме того, президент Федерации спортивной гимнастики Украины Стелла Захарова обвинила чиновников в неудачном выступлении национальной команды на Играх в Рио.

Также напомним, что Олимпиада в Рио сопровождалась грандиозным допинговым скандалом. МОК не стал отстранять сборную России от Олимпиады-2016 в полном составе, однако допустил российских спортсменов с массой оговорок. Суть решения свелась к тому, что каждый российский атлет должен был доказать свою невиновность.

Паралимпиада-2016 в Бразилии. Триумф воли украинских спортсменов

Паралимпийские игры 2016 года в бразильском Рио стали самыми успешными в истории украинских спортсменов. Наши ребята заняли третье место в командном зачете, завоевав 117 медалей, из которых 41 — золотая, 37 серебряных и 39 бронзовых. Это является также лучшим результатом в истории паралимпийской Украины.

До последнего времени рекордными были две четвертые позиции на Паралимпиадах 2008 и 2012 годов.

Блестящие результаты украинских паралимпийцев не оставили равнодушными ни простых болельщиков, ни главу государства. Президент Петр Порошенко назвал фантастическими итоги выступлений "сине-желтой" дружины на Паралимпийских играх-2016. "Браво, наши паралимпийцы!", — отметил президент.

Также напомним, что допинговый скандал ударил и по российским паралимпийцам. О недопуске российской команды на Игры в Рио было объявлено 7 августа. Международный паралимпийский комитет принял решение отстранить от Игр в Рио российскую сборную в полном составе на основе доклада Ричарда Макларена.

Полный ноль. Провал сборной Украины на Евро-2016 во Франции

Провальное выступление нашей национальной сборной на Евро-2016 стало для футбольной Украины настоящим шоком.

Напомним, на ЕВРО сборная Украины, демонстрируя в общем-то неплохую игру в группе С, уступила всем соперникам — Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2), а также Польше (0:1), не смогла выйти в 1/8 чемпионата и первой из команд-участниц прекратила участие в турнире.

Логичным итогом стал шквал критики и в адрес нашей команды, а также отставка Михаила Фоменко с должности главного тренера национальной сборной.

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После провальных выступлений наших футболистов на полях Франции некоторые сборники дали довольно откровенные оценки своим выступлениям на Евро-2016.

Полузащитник Тарас Степаненко назвал выступление команды провальным, а защитник Артем Федецкий считал, ей не хватило фарта. "Может, кто-то скажет, что мы не грызли землю. Считаю, что в матчах против поляков и немцев команда делала все, чтобы добыть результат. Тот фарт, который было в отборе на Евро, его не было. При любых наших ошибках сразу же пропускали", — заявил Федецкий.

В то же время еще один полузащитник — Виктор Коваленко — на своей странице в Instagram извинился перед болельщиками. "Я уверяю, это только начало нашего пути, мы всем докажем, что мы едины с нашими болельщиками и будем биться в каждом матче!!!", — пообещал молодой "горняк".

Юбилейные титулы "Динамо" и "Шахтера", закат эпохи Луческу

Сезон 2015/2016 в Премьер-лиге подарил динамовцам 15-е чемпионство. Отрыв киевлян от извечного соперника — донецкого "Шахтера" составил 7 очков. Кроме того, киевляне также выиграли Суперкубок Украины, в финале победив все тех же "горняков". В свою очередь, "Шахтер" сумел добыть победу в Кубке Украины, завоевав уже свой 10-й трофей.

Отметим, что по итогам чемпионата футбольная Украина лишилась сразу нескольких футбольных клубов. Харьковский "Металлист" не смог пройти лицензирование в Комитете аттестации Федерации футбола Украины. Кроме того, суд также удовлетворил ходатайство полиции и наложил арест на недвижимое имущество, принадлежащее ОАО "Футбольный клуб "Металлист" и ООО "Металлист Арена".

В то же время по решению владельцев был расформирован донецкий "Металлург". Также в 2016 году ужгородская "Говерла" не прошла аттестацию для участия в Премьер-лиге Украины 2016/2017 и потеряла профессиональный статус.

Напомним, что сезон 2015/2016 годов стал последним в Украине для многолетнего наставника "Шахтера" Мирчи Луческу. Именно с его приходом "Шахтер" стал настоящим полюсом притяжения в украинском футболе, а его команда добыла первый в истории независимости европейский трофей.

Критики его недолюбливали за провокативность суждений и поступков, перманентное апеллирование к арбитрам и обвинения в адрес соперников. В то же время для донецкой торсиды Луческу оставался настоящим футбольным гуру, который вывел их родной клуб на качественно новые вершины.

Однако согласимся, что при всем этом румынский специалист, безусловно, стал явлением в украинском футболе, а с его отставкой с поста рулевого "Шахтера" ушла целая футбольная эпоха. Однако поклонники донецкого клуба верят, что с новым тренером "Шахтера" португальцем Паулу Фонсекой их любимцев в будущем ждут новые, яркие победы.

Команда года. "Шахтер" показал впечатляющие результаты в Лиге Европы

В 2016 году "Шахтер" достиг впечатляющих результатов на евроарене. Несмотря на случайный вылет в отборе Лиги чемпионов, подопечные Фонсеки уверенно выиграли все шесть матчей группового этапа Лиги Европы. В результате они досрочно гарантировали себе выход в плей-офф ЛЕ, а в 2017 году в 1/16 турнира сразятся с испанской "Сельтой".

В группе ЛЕ соперниками "горняков" были бельгийский "Гент", португальская "Брага" и турецкий "Коньяспор". "Шахтер" одержал победы во всех матчах, набрал наибольшее количество очков в групповом раунде ЛЕ (18), забил больше всех голов (21), тем самым достигнув впечатляющей разницы мячей (+16).

Отметим, что "Шахтер" одержал победу в ключевой номинации УЕФА по итогам первой половины сезона в ТОП-10 национальных чемпионатах Европы. "Горняки" в среднем набирали 2,78 очка за матч и заслужили звания лучшей команды года.

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Также футболисты "Шахтера" показали наилучшие результаты в выездных матчах чемпионата, добывая в среднем 2,78 очка за игру. У ближайших преследователей из "Челси" этот показатель равен 2,44. Отметим, что "горняки" среди лучших и по результатам домашних матчей с тем же усредненным показателем в 2,78 очка за матч. Максимум набрали только итальянские "Ювентус" и "Рома", а следом за "Шахтером" расположились "Порту", "РБ Лейпциг", "Бенфика" и "Брага".

Остается только пожелать "Шахтеру" добиться столь же впечатляющих результатов и в Лиге чемпионов в наступающем году.

Неоднозначные еврокубки: урок для "Динамо", опыт для "Зари"

В розыгрыше Лиги чемпионов киевское "Динамо" попало в довольно ровную группу вместе с итальянским "Наполи", португальской "Бенфикой" и турецким "Бешикташем". Однако надеждам болельщиков киевлян не суждено было сбыться. Украинская команда сумела набрать лишь 5 очков и заняла последнее место, закончив свои еврокубковые вступления.

Своеобразной ложкой меда можно назвать заключительный матч с "Бешикташем" в Киеве. Киевляне одержали свою самую крупную победу в групповом раунде еврокубков со счетом 6:0. Также отметим, что по ходу сезона в основной состав киевлян влилась цела группа молодых игроков, для которых выступление в самом престижном клубном турнире Европы стало хорошим уроком.

"Ситуация, сложившаяся в украинском футболе, подталкивает нас больше доверять своим ребятам. Несколько раз в неделю я стараюсь привлекать дублеров к тренировкам первой команды — после матчей вообще по семь-восемь человек. Мне очень важно лично видеть их прогресс, подсказывать, что именно я хотел бы видеть от них на поле", — объяснил главный тренер "Динамо" Сергей Ребров.

В свою очередь, луганская "Заря" впервые попала в групповой этап Лиги Европы и сразу попала в "группу смерти" с "Манчестер Юнайтед", "Фейеноордом" и "Фенербхаче". Луганчане смогли набрать всего два очка, однако это им не помешало показать зрелищную игру, команда получила неоценимый опыт игры против звезд мирового футбола.

"Для более удачного выступления в Лиге Европы нам не хватило, возможно, где-то и опыта, но в большей степени везения, ведь в домашнем поединке с "Фенербахче" мы пропустили мяч, который не позволил победить на пятой компенсированной минуте. Неплохо выглядели в Манчестере, пропустив совсем необязательный гол. А дома с "Фейеноордом" так вообще весь второй тайм играли в большинстве, но мяч, как заколдованный, не шел в ворота", — прокомментировал выступления в ЛЕ главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб.

Двойной удар чемпионов. Громкие победы Усика и Ломаченко

В уходящем году два украинских чемпиона подарили нам настоящие боксерские праздники и доказали, что отечественный бокс — это не только победы братьев Кличко.

В сентябре Александр Усик завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO. В поединке против Кшиштофа Гловацки в польском Гданьске он уверенно перебоксировал своего соперника, и все трое судей отдали ему победу. Поединок продлился все 12 раундов, в которых украинец доминировал по ходу всего боя.

А уже в декабре в Лос-Анджелесе Усик успешно провел первую защиту титула, нокаутировав южноафриканца Табисо Мчуну по прозвищу "Скала" в 9-м раунде.

Отметим, что Усик также получил престижную награду. Украинца признали боксером года по версии WBO.

В свою очередь Василий Ломаченко в июне провел бой с чемпионом мира — пуэрториканцем Романом Мартинесом, победил нокаутом, став новым чемпионом мира по версии WBO во 2-м полулегком весе.

Кроме того, в конце ноября в Лас-Вегасе состоялся поединок за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе между Ломаченко и ямайским спортсменом Николасом Уолтерсом. Бой закончился победой украинского боксера.

Напомним, что, по версии американского журнала The Ring, Ломаченко вошел в ТОП-10 лучших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р). Кроме того, авторитетный американский портал Fightnews.com признал Ломаченко лучшим боксером 2016 года.

"Легендарный боксер". Владимир Кличко получил заслуженную награду

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко получил престижную награду от Международной ассоциации любительского бокса. Украинскому боксеру досталась награда "Легендарный боксер". Она отмечает большой вклад украинца в сообщество боксеров.

Отметим, что Кличко-младший также выступал под эгидой AIBA и даже выиграл в любительском боксе Олимпийское золото Атланты-1996, потому награда эта вполне заслужена. Она выполнена в виде золотой перчатки и будет ежегодно вручаться спортсмену, заслужившему звание "легенды AIBA".

Напомним, что в уходящем году продолжалась целая сага по поводу боя-реванша Владимира Кличко с британцем Тайсоном Фьюри. Сначала переносилась дата боя, а в конце концов реванш и вовсе отменили. В тестах Фьюри обнаружили допинг, а сам боксер заявил о завершении карьеры.

Впоследствии Фьюри признал у себя проблемы с психикой, рассказал о злоупотреблениях алкоголем и наркотиками, а Британский совет бокса приостановил действие его боксерской лицензии.

Но свято место пусто не бывает. Недавно было объявлено о долгожданном мегафайте двух олимпийских чемпионов и одних из лучших супертяжей современности, во время которого 29 апреля 2017 года на стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа встретится с Владимиром Кличко. При этом Джошуа и Кличко уже попозировали перед камерами и устроили дуэль взглядов.

Юная украинская теннисная надежда. Яркие победы Элины Свитолиной

В украинском теннисе появилась настоящая "звезда", способная принести Украине громкие титулы. В 2016 году наша первая ракетка Элина Свитолина стала одной из самых молодых победительниц турниров WTA.

Украинская теннисистка выиграла уже свой четвертый титул в карьере. Из топовых соперниц в Куала-Лумпуре Свитолиной попалась лишь Эжени Бушар, с которой Элине довелось провести непростой трехсетовый финал. Этот триумф позволил уроженке Одессы впервые подняться на 14-ю строчку мирового рейтинга, на которой она пребывает и сейчас.

В прошлом сезоне Свитолина выиграла 43 матча при 23 поражениях. Свитолина также добиралась до финала в Нью-Хейвене и Чжухае, а также вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На ее счету пять побед над оппонентками из топ-10, среди которых две — над первыми ракетками мира Сереной Уильямс и Анжелик Кербер.

Быстрые шахматы по-украински. Триумф Иванчука и Музычук в Катаре

А буквально вчера, 28 декабря, наша шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам на соревнованиях, которые проходят в Дохе (Катар). Украинка обеспечила себе победу за тур до окончания турнира, став недосягаемой для соперниц.

Наш же шахматист Василий Иванчук в драматической концовке чемпионата мира по рапиду сумел удержать первую позицию, впервые в карьере выиграв мировое первенство. В заключительной партии украинец победил Гранта Мелкумяна из Грузии и обеспечил себе победу в турнире. Любопытно, что ранее он деклассировал чемпиона мира по "длинным" шахматам Магнуса Карлсена.