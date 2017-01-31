Кличко-младший о завершении боксерской карьеры: готовлюсь к этому уже давно

Украинский боксер супертяжелого веса Владимир Кличко заявил о том, что готов к уходу из бокса.

Об этом Кличко-младший рассказал в интервью немецкой газете Hamburger Abendblatt, сообщает online.ua.

"Завершение карьеры? Не думал о конкретных сроках, но, получается, готовлюсь к этому уже давно — довольно длительное время не зацикливаюсь только на боксе. Это, кстати, тоже одна из тем мой лекторской программы: что нужно делать для того, чтобы иметь несколько вариантов развития карьеры", — рассказал Владимир.

В пример Владимир поставил своего старшего брата Виталия Кличко. "Мой брат Виталий, который был чемпионом мира в супертяжелом весе, а сейчас стал мэром Киева, — пример для меня. Также, как и мой друг Арнольд Шварценеггер, который достиг успеха как спортсмен, актер и политик. Он добился этого потому, что строя карьеру в одном виде деятельности, готовился к следующему. Кто сегодня не думает о будущем, завтра окажется проигравшим. Но я не вижу себя исключительно в качестве преподавателя. На данный момент это интересно, но я просто хочу передать свой опыт: пусть другие им воспользуются и добиваются успеха — в науке, в ринге или где-то еще", — подчеркнул Кличко.

Также Владимир вспомнил, что 20 лет тому и не мечтал о том, что будет боксировать в 41 год.

"Сейчас мне 40, у меня много энергии и опыта — это прекрасное время. Убежден, все в жизни происходит вовремя. Сейчас, опираясь на жизненный опыт, на многие вещи я смотрю по-другому, чем раньше. Примеры? Пожалуйста. В 1996-м году, когда я в 20-летнем возрасте выиграл "золото" на Олимпиаде, я думал, что достиг максимума в боксе. Тогда промоутер Клаус-Петер Коль предложил мне профессиональный контракт и открыл мне новый мир. В 24 года я был чемпионом мира и снова думал о том, что уже достиг поставленных задач. То, что в 41 год я еще буду выходить в ринг, тогда я даже не мог представить", — признался Владимир Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что трансляцию боя Владимира Кличко и Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли", смогут увидеть телезрители более чем 150 стран мира.