Испанский сбор "Динамо": разгромная победа над китайцами, видео голов

В субботу, 11 февраля, киевское "Динамо" в рамках второго тренировочного сбора, проходящего в Марбелье, провело третий контрольный матч.

Соперником "бело-голубых" был представитель китайской суперлиги "Хэбэй Чайна Фортун", игра закончилась победой киевлян со счетом 5:0, пишет dynamo.kiev.ua.

Захватив инициативу с первых секунд матча, киевлянам удалось открыть счет уже на первой минуте! Антунеш получил мяч на левом фланге и прострелил в центр вратарской соперника на свободного Яремчука. Артем, в свою очередь, хладнокровно в одно касание переправил мяч в девятку ворот "Хэбэя" — 1:0.

Открыв счет в дебюте противостояния, "бело-голубые" продолжили доминировать в первом тайме. Активными действиями запомнился Гонсалес и все тот же Яремчук. По сути, эта парочка заставляла соперников фолить на себе чуть ли не каждые две-три минуты — уж очень грубо действовали подопечные Мануэле Пеллегрини. К слову, именно постоянными нарушениями правил и запомнились номинальные гости в первой половине поединка. В атаке у "красных" не получалось ровным счетом ничего. Возможно, причиной тому послужила откровенно бледная игра одного из лидеров команды — Стефана Мбиа.

А вот что касается команды Сергея Реброва, то голевых моментов у киевлян до перерыва было предостаточно. Чего только стоит удар Яремчука головой с нескольких метров выше ворот после навеса от Морозюка. Стопроцентный момент также упустил и Цыганков, пробивший прямо во вратаря "Хэбэя" с двух метров после прострела с левого фланга. Тем не менее, "Динамо" все же удалось удвоить свое преимущество перед антрактом. Морозюк исполнил прекрасную передачу на выход один на один на Буяльского и Виталий в одно касание головой переправить мяч в ворота китайского клуба — 2:0!

После перерыва рисунок игры не изменился: динамовцы продолжили диктовать сопернику свои условия. Сперва Мораес, появившийся на поле вместо Гонсалеса, сумел точно пробить головой в нижний угол ворот "Хэбэя" — гол, но арбитр чуть ранее зафиксировал положение вне игры у бразильца. Однако несколькими минутами позже дубль удалось оформить Яремчуку. Прекрасная комбинация "Динамо" на правом фланге закончилась прострелом в центр штрафной на Романа, который спокойно в одно касание переправил мяч в ворота — 3:0.

Дальше — больше. Еще через несколько минут защитник гостей Лю, пытаясь прервать прострел от Яремчука с правого фланга, отправил мяч в собственные ворота — 4:0.

Но и это еще был не вечер! На 62-й минуте киевлянам удалось забить и пятый мяч в ворота "Хэбэя"! Рыбалка прекрасно исполнил штрафной, но попал в штангу, однако первым на добивании был именно Жуниор Мораес — 5:0! Разгром по всем статьям!

В оставшиеся полчаса игры у киевлян было еще несколько хороших моментов для того, чтобы расписаться в воротах Ксяо, но наша команда, в итоге, ограничилась пятью забитыми мячами. Отметим, что на этом матче присутствовал новичок "бело-голубых" — защитник Тамаш Кадар, а также главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, свой следующий контрольный поединок в рамках второго испанского сбора "Динамо" проведет 13-го февраля. Соперником команды Сергея Реброва будет швейцарский клуб "Кениц".

Фото: @DynamoKyiv.

Видео: ФК "Динамо" Киев.