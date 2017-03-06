"Шахтер" в гостях минимально победил "Волынь", обзор матча и видео гола

В воскресенье, 5 марта, в Луцке на стадионе "Авангард" был сыгран матч 20-го тура Чемпионата Украины 2016/17, в котором местная "Волынь" принимала донецкий "Шахтер" и минимально уступила — 0:1. Отличился на 66-й минуте Виктор Коваленко.

Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

На поединок с лучанами Паулу Фонсека выставил практически оптимальный вариант состава за исключением одной позиции. На месте Фреда сыграл Виктор Коваленко, с первых минут вышел Тайсон. Для голкипера дончан Андрея Пятова встреча с "Волынью" стала 200-й за "Шахтер" в чемпионатах Украины. Бразильский защитник Исмаили проводил в Премьер-лиге 50-й матч.

"Оранжево-черные" активно начали игру. Большинство атак строились через Бернарда, на первых минутах частенько оказывавшегося в эпицентре внимания. На 6-й минуте бразилец эффектно разобрался с защитниками хозяев, но немного не повезло в концовке момента. Чуть позже Бернард вместе с Исмаили создали возможность для удара Тайсону – мяч прошел выше перекладины. На 16-й минуте счет в матче после подачи углового мог открыть Александр Кучер. Защитник "Шахтера" головой бил без помех – "Волынь" спасла штанга. На добивании оказался Тайсон, однако он отправлял мяч в сетку, находясь в положении вне игры. Спустя несколько минут угрожал воротам Исмаили, но защитники подстраховали своего вратаря. "Горняки" продолжали контролировать мяч, используя всю ширину атаки. Красивый проход удался на 29-й минуте Марлосу: бразилец легко обыграл трех футболистов "Волыни", лишь завершающему удару не хватило точности. Хозяева защищались практически всей командой, изредка создавая контратаки.

После перерыва рисунок игры не изменился. Эффектно с лету на 51-й минуте пробивал Дарио Срна, но здорово действовал голкипер "Волыни", отбивший мяч на угловой. Вскоре момент для Густаво Бланко Лещука создал Виктор Коваленко. Аргентинский форвард решил перебросить Виталия Недилько, но вратарь лучан вновь был на высоте. Очередной сейв голкипера случился на 64-й минуте. Тайсон, Бернард и Марлос провели быструю атаку, которую завершал ударом с близкого расстояния Бланко Лещук, но на пути мяча оказался вратарь "Волыни". Воплотить огромное преимущество в гол смог на 66-й минуте Виктор Коваленко. Тайсон после своевременного паса Бернарда обошел Недилько и отдал на набежавшего украинца, завершившего комбинацию точным ударом. Вскоре мяч вновь оказался в сетке ворот хозяев, но Бернард, по мнению лайнсмена, забивал из офсайда. На 83-й минуте Паулу Фонсека произвел первую замену: вместо автора гола Виктора Коваленко на поле появился Максим Малышев. Перед финальным свистком Тайсона и Марлоса заменили Алан Патрик и Александр Зубков. В последний раз бразилец играл за "Шахтер" 11 мая 2013 года. В оставшееся время "оранжево-черные" контролировали ход поединка и довели его до логической победы.

"Волынь": Недилько (к), Романюк, Логинов, Р. Никитюк, Шаповал, Чепелюк (Горопевшек, 68), Тетеренко, Мемешев, Дудик, Ляшенко (Задерецкий, 62), Петров

Запасные: Кичак, Марушка, А. Никитюк, Дмитренко, Котюн

"Шахтер": Пятов, Срна (к), Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Малышев, 83), Марлос (Зубков, 90+4), Тайсон (Алан Патрик, 90), Бернард, Бланко Лещук

Запасные: Каниболоцкий, Бутко, Ордец, Борячук

Предупреждения: Ляшенко (32), Шаповал (37), Ракицкий (72)

Напомним, в воскресенье также состоялись матчи "Карпаты" — "Александрия" (1:0), а также "Ворскла" — "Заря" (1:2), а каменская "Сталь" разгромила "Зірку" из Кропивницкого (3:0). Днем ранее киевское "Динамо" минимально обыграло донецкий "Олимпик" (1:0), а "Днепр" принимал "Черноморец" (1:1).

Фото: ФК "Шахтер"