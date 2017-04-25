Турецкий защитник "Трабзонспора" может продолжить карьеру в "Динамо"

Центральный защитник турецкого "Трабзонспора" Угур Демирок может стать игроком киевского "Динамо".

Турецкий клуб готов расстаться со своим игроком за 3 миллиона евро, сообщает FootballHub.

Контракт Демирока с "Трабзонспором" истекает в мае 2018-го года.

В текущем сезоне Угур провел за "Трабзонспор" 26 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Также футболистом интересуется "Краснодар".

Напомним, ранее сообщалось, что турецкий гранд нацелился на двух футболистов "Динамо".

Фото: 61medya.net.