Виталий Кличко похвалил брата: в бою с Джошуа выглядел просто великолепно

Почетный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его брат — экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир — в бою с чемпионом мира по версии IBF-тяжеловесом из Британии Энтони Джошуа выглядел просто великолепно.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на Bild.

В то же время чиновник подчеркнул, что противостояние было лучшим в карьере нашего спортсмена.

"Я очень горжусь своим братом… К сожалению, результат не порадовал нас, но не могу сказать, что Владимир слишком стар в 41 год", — отметил почетный чемпион.

По его словам, тот "был очень быстр на ногах и выглядел просто великолепно". "Порой я видел, что он превосходит Джошуа, который моложе на 14 лет… У Владимира есть опция на матч-реванш, если он того пожелает, но пока решение не принято", — добавил мэр.

Напомним, в Великобритании на лондонском стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа в 11 раунде поединка победил Владимира Кличко техническим нокаутом. Промоутер британца Эдди Хирн говорил, что бой-реванш между ними может пройти не раньше октября 2017-го.