Международный паралимпийский комитет единогласно продлил отстранение России от соревнований

Глава рабочей группы Международного паралимпийского комитета (МПК) Энди Паркинсон заявил, что на заседании в Барселоне было единогласно принято решение о продлении отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР).

Об этом пишет "Р-Спорт".

Стоит отметить, что в августе 2016 года МПК отстранил россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишил ПКР членства в организации.

Из-за этого российские паралимпийцы не примут участия в отборочных соревнованиях на Паралимпиаду-2018.

23 августа прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на решение от 7 августа о приостановлении членства ПКР в МПК. Суд в Лозанне решил, что это было сделано в соответствии с правилами Международного паралимпийского комитета.

Отстранение ПКР означает запрет на подачу заявки на участие всех российских паралимпийцев в играх в Рио, которые прошли с 7 по 18 сентября в Бразилии. ПКР подал иск в Федеральный суд Швейцарии, но тот иск отклонил. И россияне в Паралимпиаде не выступили.

Напомним, ранее "Главред" писал о фантастическом успехе украинских паралимпийцев в Рио: 41 золотая, 37 серебряных и 39 бронзовых наград.