У Милевского болит душа за "Динамо". Прочит Хацкевича на место Реброва

Мне кажется, назначение Маркевича — маловероятно, заявил экс-форвард сборной Украины.
После вероятной отставки главного тренера "Динамо" Сергея Реброва место "рулевого" столичного клуба может занять белорус Александр Хацкевич.
Об этом заявил бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский в интервью FootballHub.
"Помог ли бы "Динамо" Маркевич? Не знаю… Мне кажется, назначение Маркевича — маловероятно. Возможно, Хацкевич. Мне кажется, что эта кандидатура была бы идеальной после Реброва. У него могло бы получиться что-то интересное, — сказал Милевский.
В то же время Милевский в instagram поделился видео о том, как во время посещения Киева проехался по улицам города в авто.